В станице Старощербиновской Кубани благоустроят зону отдыха

Зону отдыха благоустроят в станице Старощербиновской Краснодарского края, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы пройдут на улице Чехова при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Проект рассчитан на два года и будет реализован поэтапно. Так, в этом году там сделают пешеходные дорожки, установят современную систему освещения, оборудуют остановочный павильон и выполнят озеленение.
«Работы на объекте ведутся хорошими темпами, завершить этот этап планируют осенью. Сейчас на территории укладывают новую тротуарную плитку. Благоустройство территории продолжат в 2027 году. Сделают детскую и спортивную площадки, заасфальтируют подъездные пути к расположенным здесь домам», — сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Денис Сорокалетов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.