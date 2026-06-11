Волгоградцам напомнили о сокращении рабочего дня в жару

Волгоградцы, трудящиеся на открытом воздухе, при +32,5 градусов и выше два раза в час должны отдыхать в прохладном месте минимум по 10 минут. Максимальная продолжительность пребывания под воздействием высоких температур в течение смены ограничена: 4−5 часов в защитной одежде и 1,5−2 часа без нее. Если же столбики термометров дотянулись до +33 в тени, работу трудовую деятельность рекомендуется переносить на утро или вечер. При чем работать при такой жаре могут люди лишь в возрасте от 25 до 40 лет.