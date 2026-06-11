Пермская пригородная компания опровергла сообщение о сходе поезда с рельсов

Речь о железнодорожном инциденте, который произошёл 11 июня у Чусового. Очевидцы сообщили в Сети, что электричка сошла с рельсов из-за оползня, и разместили в соцсетях видео с места событий. На кадрах — осыпавшийся на пути грунт. Кроме того у рельсов много воды. Следователи Центрального МСУТ СК России на транспорте выехали на место, чтобы выяснить, что произошло. Во время железнодорожного инцидента никто не пострадал, сообщили в ведомстве.