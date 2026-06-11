В первые месяцы года больше миллиона волгоградцев прошли диспансеризацию

С начала текущего года диспансеризацию прошли уже больше миллиона жителей региона, включая 270 тысяч детей, сообщает Облздрав Волгоградской области.
Особенной популярностью у тех, кто заботиться о своем здоровье, пользуется направление проверки возможностей к деторождению. С 1 января первый этап этого направления прошли 87,6 тысяч мужчин и 93,1 тысяч женщин. Больше 47,3 тысяч проверяющих репродуктивное здоровье направлены на второй этап — прохождение более углубленных исследований. Еще 21 тысяча волгоградцев была направлена на получение специализированного лечения.
Оценка репродуктивного здоровья с 2024 года доступна всем жителям региона в возрасте от 18 до 45 лет. А общую оценку здоровья волгоградцы могут проходить с 18 лет — до 39 лет она проводится раз в три года, а после 40 лет осмотры можно проходить ежегодно.
При этом медики отмечают, что порой волгоградцы отказываются от диспансеризации по различным мотивам, в том числе и, считая, что сами могут оценить состояние своего здоровья.