В первые месяцы года больше миллиона волгоградцев прошли диспансеризацию

Оценка репродуктивного здоровья с 2024 года доступна всем жителям региона в возрасте от 18 до 45 лет. А общую оценку здоровья волгоградцы могут проходить с 18 лет — до 39 лет она проводится раз в три года, а после 40 лет осмотры можно проходить ежегодно.