«Пари НН» попрощался с восемью сотрудниками

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о расставании и поблагодарил за работу восьмерых сотрудников. В их числе — заместитель генерального директора по коммуникациям и проектной деятельности Александра Ильина, советник генерального директора по основной команде Александр Удальцов, пресс-атташе Артём Лисовский, врач спортивной медицины и ЛФК Олег Винокуров, скауты Вячеслав Егоров и Антон Кийко, переводчик Лев Лёвкин и SMM-специалист Алина Галимзянова.
«Мы благодарим вас за работу, проделанную в футбольном клубе “Пари Нижний Новгород”, за большой вклад в развитие клуба, вовлеченность в ключевые процессы и максимальную самоотдачу!» — обратились к уходящим сотрудникам, пожелав им успехов в будущих проектах.
По итогам сезона‑2025/2026 «Пари НН» набрал 23 очка в 30 матчах, занял 15‑е место в таблице Российской Премьер‑лиги и вылетел из элитного дивизиона. В новом сезоне в Первой лиге клубу предстоит сыграть против «Сочи», «Урала», «Ротора», КАМАЗа, «Енисея», «Шинника», «Торпедо», тульского «Арсенала», костромского «Спартака», «Уфы», и других соперников.
Ранее сообщалось, что руководство футбольного клуба «Пари НН» приняло решение продлить контракт с главным тренером Вадимом Гараниным. В структуру тренерского штаба вошли: помощники главного тренера Алексей Гусев и Дмитрий Комбаров; тренеры по физподготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит; тренер вратарей Евгений Костенко; аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров.
При этом клуб попрощался с тренером Ренатом Сабитовым и тренером вратарей Джордже Пантичем, чьи контракты завершились.