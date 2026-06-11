«Пари НН» попрощался с восемью сотрудниками

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о расставании и поблагодарил за работу восьмерых сотрудников. В их числе — заместитель генерального директора по коммуникациям и проектной деятельности Александра Ильина, советник генерального директора по основной команде Александр Удальцов, пресс-атташе Артём Лисовский, врач спортивной медицины и ЛФК Олег Винокуров, скауты Вячеслав Егоров и Антон Кийко, переводчик Лев Лёвкин и SMM-специалист Алина Галимзянова.