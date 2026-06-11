«Преследуемая цель очевидна: сделать “квадрат” более доступным». «Минскстрой» сказал, правда ли, что строится дом со стенами из гипсокартона

Вопрос возник из чата дольщиков строящегося дома по улице Выготского. Там уже несколько дней обсуждают стены из «гипсокартона» в ряде домов вместо керамзитобетонных блоков, заложенных в проекте. По крайней мере, одним их будущих жильцов были выложены фото полых конструкций из метала, обшитых гипсокартоном.