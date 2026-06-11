«Преследуемая цель очевидна: сделать “квадрат” более доступным». «Минскстрой» сказал, правда ли, что строится дом со стенами из гипсокартона

Строители сказали агентству «Минск-новости», правда ли, что в городе строится дом со стенами из гипсокартона.
Вопрос возник из чата дольщиков строящегося дома по улице Выготского. Там уже несколько дней обсуждают стены из «гипсокартона» в ряде домов вместо керамзитобетонных блоков, заложенных в проекте. По крайней мере, одним их будущих жильцов были выложены фото полых конструкций из метала, обшитых гипсокартоном.
Мнение к такому решению среди участников чата оказалось весьма скептическим из-за минимальной шумоизоляции. И решение с подобными конструкциями удобно лишь для тех, кто задумал перепланировку. Тогда эти внутренние стены будут под снос.
Застройщик квартала на Выгосткого ГПО «Минскстрой’дало пояснения. Оказывается, легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) были применены только в двух квартирах дома для проведения эксперимента.
«Опытным путем рассматривалась перспектива улучшения экономики домов квартала на ул. Выготского путем замены межкомнатных перегородок из керамзитобетонных блоков на конструкции из ЛСТК с последующей зашивкой гипсокартоном. Преследуемая цель очевидна: сделать “квадрат” более доступным, а технологии возведения — современными, более динамичными», — сказали журналистами представители «Минскстроя».
Также там добавили, что жильцам дома, в чате которого появились снимки, волноваться не надо:
«Эксперимент не будет распространен на их дом — конструктивная схема здания, указанная в проектной декларации, не изменится».
Кстати, говоря о застройке названного участка, специалисты сказали: хотя проектно-сметная документация прошла экспертизу, проектные решения, материалы, технологии в процессе строительства могут быть изменены. Об этом должны обязательно уведомить дольщиков.
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