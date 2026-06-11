Новые камеры на опасных участках дорог появились Нижегородской области

Сегодня на дорогах региона работают уже 550 комплексов фотовидеофиксации. Их устанавливают не только в местах с высокой аварийностью, но и на так называемых предаварийных участках, где риск возникновения ДТП особенно велик. По мнению специалистов, такой подход помогает вовремя стабилизировать дорожную обстановку и снизить число происшествий.