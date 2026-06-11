Прокуратура намерена обжаловать приговор экс-руководителю Фонда капремонта Калининградской области

Ранее сообщалось, что, по версии суда, в 2020—2024 гг. глава Фонда капитального ремонта Олег Туркин, еще находясь в должности, вместе с подчиненными растратил деньги фонда на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, а на корпоративы, подарки и поездки на такси. Сам глава фонда вину не признал, сказав, что эти деньги брали исключительно из заработанных самим фондом средств.