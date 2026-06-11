Корпорация развития Калининградской области выставила на аукцион «Дом пожарных». Начальная цена исторического комплекса, расположенного по адресу ул. Литовский вал, 57−59б, — 36,8 млн рублей.
По данным торговой площадки, земельный участок (кадастровый номер 39:15:132521:4) имеет площадь 2564 квадратных метра с разрешенным использованием под гостиничное обслуживание и деловое управление. На участке расположено два нежилых здания. Объект с кадастровым номером 39:15:132521:57 имеет площадь 1711,2 кв. метр, три этажа и подвал. Второе строение (кадастровый номер 39:15:132521:56) площадью 1084 кв. м насчитывает два этажа, один из которых подземный.
«Исторический объект, расположенный в оживленном районе города, представляет собой уникальную возможность для инвесторов, заинтересованных в развитии городских пространств и реализации перспективных коммерческих проектов», — считают в Корпорации.
Напомним, в октябре этого года Корпорация развития области сообщила «Новому Калининграду» о решении расторгнуть договор с инвестором «Дома пожарных» — компанией «Сегмент-Регион», само здание решили законсервировать. Контракт разрывается в одностороннем порядке из-за нарушения условий соглашения. Тогда же корпорация заявляла о начале оценки текущего состояния объекта и намерении приступить к поиску нового инвестора, готового восстановить комплекс с учетом его исторической ценности.
В сентябре 2024 года года инвестору и подрядчикам «Дома пожарных» были направлены претензии из-за низких темпов работ по реконструкции. Арендатор ООО «Сегмент-Регион» рассказал городским властям, что на тот момент внутри здания выполнялись монолитные работы по укреплению каркаса, противоаварийные работы по предотвращению затопления фундамента и стены жилого дома № 55 по Литовскому валу. Помимо этого, подрядная организация вела восстановление исторической кирпичной кладки на фасаде, очищала её от граффити, налётов бетона и раствора. Кроме того, тогда же велось очищение внутриплощадочных сетей ливневой канализации.
«Корпорация развития Калининградской области подтверждает недостаточный темп проведения этих работ, поэтому инициатору проекта и подрядным организациям направлены претензии», — заявляли горвласти.
В октябре 2023 года Андрей Толмачев, возглавлявший на тот момент Корпорацию развития Калининградской области, сообщил, что работы по реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу в Калининграде пока идут по графику: «В нашем плане, что 2024−2025 годы — это, соответственно, активная фаза стройки и уже ввод в эксплуатацию этого объекта».
Крышу на «Доме пожарных» начали разбирать в октябре 2023 года. Разрешение на реконструкцию здания инвестор получил в марте 2023 года, оно действует до 14 февраля 2026 года.
Проект реконструкции «Дома пожарных» был одобрен областным градостроительным советом в августе 2021 года. В соответствии с ним часть помещений здания займут «лофт-офисы», первые этажи отдадут под торговлю и общепит. Для прохода пешеходов вдоль Московского проспекта архитекторы спроектировали галерею.
Здание «Дома пожарных» решили передать Корпорации развития области в 2018 году.