Корпорация развития Калининградской области выставила на аукцион «Дом пожарных»

В сентябре 2024 года года инвестору и подрядчикам «Дома пожарных» были направлены претензии из-за низких темпов работ по реконструкции. Арендатор ООО «Сегмент-Регион» рассказал городским властям, что на тот момент внутри здания выполнялись монолитные работы по укреплению каркаса, противоаварийные работы по предотвращению затопления фундамента и стены жилого дома № 55 по Литовскому валу. Помимо этого, подрядная организация вела восстановление исторической кирпичной кладки на фасаде, очищала её от граффити, налётов бетона и раствора. Кроме того, тогда же велось очищение внутриплощадочных сетей ливневой канализации.