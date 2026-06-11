Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде выставили на торги Дом пожарных за 36,9 млн рублей

Комплекс продают вместе с земельным участком площадью 2 625 квадратных метров.

В Калининграде выставили на торги Дом пожарных. Комплекс продают вместе с земельным участком площадью 2 625 квадратных метров. Информацию об этом опубликовали на сайте ГИС «Торги».

Исторический комплекс располагается на Литовском валу, 57−59Б. Дом пожарных 1920−1930-х годов не имеет статуса объекта культурного наследия. Комплекс состоит из двух зданий: исторической части и советской постройки.

Начальная цена недвижимости — 36,9 миллионов рублей. Шаг аукциона установили в размере 368 700 рублей. Торги состоятся 22 июля.

В марте сообщали, что корпорация развития области ищет нового инвестора для Дома пожарных в Калининграде. Ранее власти расторгли соглашение с компанией «Сегмент-Регион», которая реконструировала старинное здание.

Отметим, что прежний инвестор приступил к реконструкции Дома пожарных в апреле 2024 года. В комплексе старинных зданий планировали разместить апартаменты, офисный центр, магазины и кафе. Историческую часть на Литовском валу, 57−59б предполагалось сохранить, а на месте советской пристройки во дворе — возвести новое пятиэтажное здание.

Рабочие разобрали крышу и начали укреплять конструкции, но позже процесс остановился. Корпорация развития направляла претензию из-за медленной реконструкции. В сентябре 2025 года власти пригрозили расторгнуть договор. В корпорации отмечали, что будут искать нового инвестора, и обещали законсервировать объект на этот период.

Дом пожарных построили в Кёнигсберге в XVIII веке как муниципальное жильё для служащих. Здание входило в ансамбль оборонительных сооружений. В 2000-е годы там располагалось общежитие Колледжа сервиса и туризма. Часть помещений сдавали в аренду.

Строение не является объектом культурного наследия. При этом в областном правительстве отмечали, что оно входит в исторический ансамбль въездной группы в Калининград со стороны Московского проспекта.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше