В Калининграде выставили на торги Дом пожарных за 36,9 млн рублей

Рабочие разобрали крышу и начали укреплять конструкции, но позже процесс остановился. Корпорация развития направляла претензию из-за медленной реконструкции. В сентябре 2025 года власти пригрозили расторгнуть договор. В корпорации отмечали, что будут искать нового инвестора, и обещали законсервировать объект на этот период.