12 июня в Нижегородской области стартует Международный слет волонтеров-поисковиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС. В слете примут участие более 500 добровольцев, инструкторы МЧС России, специалисты регионального управления МЧС и представители области, а также поисковики из Беларуси, Грузии, Армении и Казахстана.
В течение семи дней участники под руководством инструкторов МЧС России пройдут интенсивную подготовку. Им предстоит изучить основы организации штабов, методы проведения поисковых операций, навыки выживания в природной среде, первую помощь, ориентирование и топографию, а также работу с современными средствами разведки местности и связи.
Слет завершится 19 июня.
Ранее сообщалось, что масштабные учения поисково-спасательных отрядов прошли в Балахнинском округе.
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