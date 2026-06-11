В селе Верхние Киги Башкирии отремонтируют два участка улицы Ленина

Два участка улицы Ленина приведут в порядок в селе Верхние Киги Республики Башкортостан, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы ведутся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты благоустраивают участок между улицей Советской и переулком Салавата. Также работы ведутся на отрезке между улицами Советской и Крупской. Оба участка расположены в центральной части села, где ежедневно проходит основной поток жителей, в том числе школьников, воспитанников детского сада и их родителей. На сегодняшний день специалисты установили бордюры, отсыпали основание тротуаров щебнем и заасфальтировали их. Дополнительно оборудуют освещение пешеходных зон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.