В селе Верхние Киги Башкирии отремонтируют два участка улицы Ленина

Специалисты благоустраивают участок между улицей Советской и переулком Салавата. Также работы ведутся на отрезке между улицами Советской и Крупской. Оба участка расположены в центральной части села, где ежедневно проходит основной поток жителей, в том числе школьников, воспитанников детского сада и их родителей. На сегодняшний день специалисты установили бордюры, отсыпали основание тротуаров щебнем и заасфальтировали их. Дополнительно оборудуют освещение пешеходных зон.