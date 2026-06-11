Губернатор Александр Гусев провел прием воронежцев

За помощью обратилась и жительница села Старая Меловая Петропавловского района, которая воспитывает двух дочерей, под опекой у нее двое внуков. Женщина попросила помочь в приобретении письменного стола и ноутбука для обучения детей, а также дивана. Губернатор поручил выделить семье деньги до конца месяца.