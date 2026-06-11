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Губернатор Александр Гусев провел прием воронежцев

В центре внимания оказались как частные истории жителей, требующие незамедлительного вмешательства, так и планы по развитию территории.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Александр Гусев 11 июня провел прием граждан в приемной Президента, сообщили в региональном правительстве.

В центре внимания оказались как частные истории жителей, требующие незамедлительного вмешательства, так и планы по развитию территории. Так, в ходе личного приема губернатор поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района. В хуторе Хрещатый Кантемировского района проведут оперативную отсыпку дороги щебнем, а в дальнейшем полностью решат проблему с покрытием.

К главе региона обратилась жительница рабочего поселка Панино. Женщина воспитывает ребенка-инвалида, на ее попечении также находится и пожилая мама, которая требует постоянного внимания. Она рассказала, что дочери необходима специально оборудованная комната. Александр Гусев пообещал, что семье в кратчайшие сроки будет оказана необходимая материальная помощь.

За помощью обратилась и жительница села Старая Меловая Петропавловского района, которая воспитывает двух дочерей, под опекой у нее двое внуков. Женщина попросила помочь в приобретении письменного стола и ноутбука для обучения детей, а также дивана. Губернатор поручил выделить семье деньги до конца месяца.

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