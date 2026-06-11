Губернатор Гусев вручил Платоновскую премию Евгению Водолазкину

Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию писателю, литературоведу, доктору филологических наук Евгению Водолазкину. Его кандидатура была единогласно поддержана всеми членами экспертного совета, сообщили в региональном правительстве.
Премия присуждена с формулировкой: «за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры».
Губернатор отметил, что Платоновская премия — главная награда региона за творчество и вклад в развитие литературы, искусства:
«Мы вручаем её в 14-й раз. И я не помню такого, чтобы все члены экспертного совета были единодушны, присуждая эту награду. Все высказались единогласно, отмечая Ваш вклад как классика современной русской литературы, как ученого, который занимается изучением и укреплением русского языка».
Евгений Водолазкин выразил благодарность губернатору и подчеркнул значение Платоновского фестиваля искусств:
«Воронеж — это особое место. Платоновский фестиваль — особое явление. Я бывал на форуме раньше, на меня он произвел огромное впечатление. Сейчас модно устраивать крупные мероприятия, но здесь это не просто мероприятие. Это признание в любви великому писателю».
Александр Гусев вручил Евгению Водолазкину диплом лауреата, сертификат на один миллион рублей и нагрудный знак.