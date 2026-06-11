Губернатор Гусев вручил Платоновскую премию Евгению Водолазкину

«Мы вручаем её в 14-й раз. И я не помню такого, чтобы все члены экспертного совета были единодушны, присуждая эту награду. Все высказались единогласно, отмечая Ваш вклад как классика современной русской литературы, как ученого, который занимается изучением и укреплением русского языка».