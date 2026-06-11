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Актриса из сериала «Глухарь» Лариса Хорошилова скончалась на 83-м году жизни

Актриса Лариса Хорошилова, известная зрителям по сериалу «Глухарь», скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает Aif.ru.

Актриса Лариса Хорошилова, известная зрителям по сериалу «Глухарь», скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает Aif.ru.

Артистка умерла 8 июня, прощание состоялось 10 июня в зале прощания инфекционной клинической больницы № 1 в Москве. Причины смерти не раскрываются, говорится в материале.

Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. Она окончила Челябинскую театральную студию, которая работала при Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

С 1948 по 1973 год актриса служила в Горьковском ТЮЗе имени Крупской, а в 1990-е годы стала одной из артисток московского Русского духовного театра «ГЛАС».

В ее фильмографии более 10 сериалов, среди которых «Глухарь-2», «Глухарь-3», «Карпов», «Пятницкий», второй сезон «Часа Волкова» и другие.