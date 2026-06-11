Какой сегодня праздник: День России

День России — один из главных государственных праздников Российской Федерации. Ключевое событие, с которым связана дата, произошло 12 июня 1990 года: в этот день Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В документе закреплялись приоритет Конституции и законов РСФСР над союзными актами, принципы разделения властей и курс на создание демократического правового государства. День России символизирует единство многонационального народа, преемственность истории и уважение к культурному наследию, гражданскую ответственность и патриотизм, свободу выбора и суверенитет страны.
День гуляния с воздушным шариком — неформальный, веселый праздник, который призван поднять настроение и подарить радость через простую летнюю забаву: прогулку с воздушным шаром в руках. Воздушный шарик ассоциируется с детством, карнавалами, праздниками — он мгновенно создает игривое настроение. Гуляние с шариком мотивирует выйти в парк, сквер, на набережную — совместить забаву с пользой для здоровья. Кстати, у ацтеков и римлян были шары из кожи животных — их использовали в обрядах и представлениях. В Средневековье подобные шары применяли бродячие артисты. В 1824 году английский ученый Майкл Фарадей изобрел резиновые воздушные шары во время экспериментов с водородом. Вскоре их начали делать из латекса и использовать для развлечений. В Европе шары стали неотъемлемой частью городских праздников, ярмарок и карнавалов. В XX веке они вошли в обиход по всему миру как атрибут дней рождения, свадеб, фестивалей и других радостных событий.
День красных роз можно считать скорее современной интернет‑традицией, чем устоявшимся событием с долгой историей. Красная роза — один из самых узнаваемых символов в мире. Ее значение варьируется в зависимости от контекста и культуры, но чаще всего она ассоциируется с любовью и страстью, красотой и совершенством (роза издавна считалась «королевой цветов», мужеством и отвагой (в некоторых традициях красные розы дарили воинам), а также тайной и мистикой (цветок нередко фигурирует в легендах, поэзии и искусстве как символ чего‑то возвышенного и загадочного). День красных роз — это добрый и красивый повод обратить внимание на цветок, который веками вдохновлял поэтов, художников и влюбленных. Праздник не требует сложной подготовки: достаточно подарить или получить розу, насладиться ее красотой и ароматом, поделиться радостью с окружающими.