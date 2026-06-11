Какой сегодня праздник: День России

День гуляния с воздушным шариком — неформальный, веселый праздник, который призван поднять настроение и подарить радость через простую летнюю забаву: прогулку с воздушным шаром в руках. Воздушный шарик ассоциируется с детством, карнавалами, праздниками — он мгновенно создает игривое настроение. Гуляние с шариком мотивирует выйти в парк, сквер, на набережную — совместить забаву с пользой для здоровья. Кстати, у ацтеков и римлян были шары из кожи животных — их использовали в обрядах и представлениях. В Средневековье подобные шары применяли бродячие артисты. В 1824 году английский ученый Майкл Фарадей изобрел резиновые воздушные шары во время экспериментов с водородом. Вскоре их начали делать из латекса и использовать для развлечений. В Европе шары стали неотъемлемой частью городских праздников, ярмарок и карнавалов. В XX веке они вошли в обиход по всему миру как атрибут дней рождения, свадеб, фестивалей и других радостных событий.