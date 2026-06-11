Четыре новых площадки для свадеб появились в Волгоградской области

В регионе открылись новые площадки для выездных регистраций свадеб сразу в четырех районах — Даниловском, Ленинском, Николаевском и Суровикинском, делятся в администрации Волгоградской области.
По данным комитета юстиции, в Даниловском районе брачующихся будут ждать в местном Доме Культуры, в Ленинске — в городском парке, в Николаевске — в центре «Космос», а в Суровикино свадьбу можно провести в Центре культурного развития «Юность». Прием заявлений на регистрацию отношений на новых площадках уже начался, а выбрать дату и конкретное место можно с помощью специального сайта.
Всего же расписаться в текущем году запланировали уже девять тысяч пар в регионе. 2,3 тысячи заявлений приходятся на красивые даты. При этом с начала года сочетались браком уже 3,5 тысячи пар волгоградцев.
А несколько ранее в регионе открылось еще 10 новых площадок для выездных регистраций свадеб.