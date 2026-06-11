Четыре новых площадки для свадеб появились в Волгоградской области

По данным комитета юстиции, в Даниловском районе брачующихся будут ждать в местном Доме Культуры, в Ленинске — в городском парке, в Николаевске — в центре «Космос», а в Суровикино свадьбу можно провести в Центре культурного развития «Юность». Прием заявлений на регистрацию отношений на новых площадках уже начался, а выбрать дату и конкретное место можно с помощью специального сайта.