Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде начнут обзванивать УК во время ракетной опасности

В Волгограде власти рассказали об алгоритме действий муниципальных служб в случае объявления в регионе.

В Волгограде власти рассказали об алгоритме действий муниципальных служб в случае объявления в регионе ракетной опасности. Для информирования управляющих компаний о необходимости открыть подвальные помещения, определённые чиновниками в качестве укрытий, диспетчеры ЕДДС запустят обзвон управляющих компаний.

— Для передачи команды лицам, ответственным за открытие защищенных подземных помещений, находящихся в подвалах многоквартирных домов, при получении оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы Волгограда от оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы Волгоградской области сигнала «Ракетная опасность», будет задействована муниципальная система оповещения в речевом режиме. Оповещение указанных лиц, ответственных за открытие защищенных подземных помещений, осуществляется в течение 3−5 минут по номерам телефонов, представленными управляющими организациями в администрации районов Волгограда, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, УК не смогут списать закрытые укрытия на задержку смс-оповещений или полное отсутствие соответствующей информации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, администрация Волгограда поручила управляющим компаниям немедленно открывать заглубленные помещения в случае объявлении в регионе ракетной опасности. Укрытия должны быть доступны для граждан до отбоя особого режима.

Отметим, в муниципалитете также обратили внимание, что на текущий момент информирование граждан о ракетной опасности происходит через приложение МЧС России и смс-рассылку без использования городской системы предупреждения. При этом качество работы сервисов и операторов связи не находится в компетенции местных властей.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше