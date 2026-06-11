В Калининграде 16-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщает МЧС региона в четверг, 11 июня.
«В 17:25 от оператора “Системы-112” поступила информация о том, что на улице Павлика Морозова из окна пятого этажа выпал подросток, приземлившись на козырек здания придомовой территории», — говорится в сообщении.
Пожарные совместно с муниципальными спасателями сняли подростка с козырька и передали медикам. Мальчик с множественными травмами госпитализирован в ДОБ.
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