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В Калининграде 16-летний мальчик выпал из окна пятого этажа

Подросток в больнице с множественными травмами.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 16-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщает МЧС региона в четверг, 11 июня.

«В 17:25 от оператора “Системы-112” поступила информация о том, что на улице Павлика Морозова из окна пятого этажа выпал подросток, приземлившись на козырек здания придомовой территории», — говорится в сообщении.

Пожарные совместно с муниципальными спасателями сняли подростка с козырька и передали медикам. Мальчик с множественными травмами госпитализирован в ДОБ.

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