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Из Воронежа запускают автобус до Ростова-на-Дону

Транспорт начнет ходить с 12 июня.

С 12 июня из Воронежа до Ростова-на-Дону запускают рейсовый автобус, сообщили в бюджетном учреждении «Регионтранс».

Автобус № 6373 «Воронеж — Ростов-на-Дону» будет ходить два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Отправляться в рейс автобусы будут в 9.50 от Левобережного автовокзала.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что запустили пригородные электрички до заповедника Дивногорье и биосферного заповедника.

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