Палку для скандинавской ходьбы, кружки и зажигалки нашли при поисках Усольцевых

Во время поисков семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы. При этом никто из Усольцевых этим видом спорта не увлекался, и вероятность того, что палка принадлежит одному из членов их семьи, очень мала. Ранее в тех же местах специалисты находили кружки и зажигалки. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила «КП-Красноярск».