Палку для скандинавской ходьбы, кружки и зажигалки нашли при поисках Усольцевых

Во время поисков семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы. При этом никто из Усольцевых этим видом спорта не увлекался, и вероятность того, что палка принадлежит одному из членов их семьи, очень мала. Ранее в тех же местах специалисты находили кружки и зажигалки. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила «КП-Красноярск».
Кроме того, в районе поисков неоднократно замечали следы медведей. Для того чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность добровольцев, в воздух поднимали дроны, оснащенные тепловизорами, которые предупреждали о возможном столкновении с хищниками.
— Там медведи бегают прямо по дороге! Поэтому с каждым из поисковых отрядов ходили охотники с ружьями, охраняли людей. И что? За считаные дни встретили сразу несколько медведей. Столкнулись практически «нос к носу». Там очень опасно! — передает портал.
10 июня представители отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что зафиксированные нейросетью в районе поисков семьи Усольцевых костные останки оказались животного происхождения. В этом убедились пешие группы, которые отправили на место находки.