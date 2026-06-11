Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне выявили проблемы с качеством воздуха, приняты меры безопасности

В здании Пентагона заблокировали несколько этажей из-за выявленных проблем с качеством воздуха.

Источник: Комсомольская правда

В здании Пентагона выявили проблемы с качеством воздуха, из-за чего ведомство было вынуждено принять меры безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Несколько этажей и коридоров внутри Пентагона заблокированы, а другие эвакуируются», — говорится в сообщении.

Как заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, системы безопасности обнаружили в здании проблему с качеством воздуха. Она потребовала принятия мер предосторожности. Уточняется, что сейчас на месте также находится группа по работе с опасными веществами. Другие подробности инцидента не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Пентагоне заявили о непричастности американских войск у ответным ударам Израиля по территории Ирана. Как отмечает издание Axios, в военном ведомстве США назвали израильские удары достаточно ограниченными по их масштабу.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше