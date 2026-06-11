В Пентагоне выявили проблемы с качеством воздуха, приняты меры безопасности

В здании Пентагона выявили проблемы с качеством воздуха, из-за чего ведомство было вынуждено принять меры безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Несколько этажей и коридоров внутри Пентагона заблокированы, а другие эвакуируются», — говорится в сообщении.
Как заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, системы безопасности обнаружили в здании проблему с качеством воздуха. Она потребовала принятия мер предосторожности. Уточняется, что сейчас на месте также находится группа по работе с опасными веществами. Другие подробности инцидента не раскрываются.
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