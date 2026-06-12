«Авангард» подписал контракт с форвардом из «Динамо»

Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» сообщила в четверг, 11 июня 2026 года, о заключении контракта с нападающим Артемом Ильенко сроком на три сезона.
«Еще один новичок нашей команды, который не нуждается в представлении. Артем Ильенко — центральный нападающий с характером, боец и универсал. При надобности может сыграть и в большинстве. Последние сезоны больше ассоциируют Артема как игрока разрушительного плана, но его скорость и нацеленность на ворота позволяют другим звеньям поддерживать атакующий порыв первых звеньев. Уверен, что Артем Ильенко станет любимцем омских фанатов. Желаю удачи на новой карьерной ступеньке!» — заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.
Ранее «Авангард» также подписал контракт с рекордсменом КХЛ Джошуа Ливо из челябинского «Трактора». Он рассчитан на один год. Зарплата Ливо в омском клубе может достигать 120 млн рублей.