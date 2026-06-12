Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» подписал контракт с форвардом из «Динамо»

Договор с игроком рассчитан на три года.

Источник: БЕЛТА

Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» сообщила в четверг, 11 июня 2026 года, о заключении контракта с нападающим Артемом Ильенко сроком на три сезона.

«Еще один новичок нашей команды, который не нуждается в представлении. Артем Ильенко — центральный нападающий с характером, боец и универсал. При надобности может сыграть и в большинстве. Последние сезоны больше ассоциируют Артема как игрока разрушительного плана, но его скорость и нацеленность на ворота позволяют другим звеньям поддерживать атакующий порыв первых звеньев. Уверен, что Артем Ильенко станет любимцем омских фанатов. Желаю удачи на новой карьерной ступеньке!» — заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

Ильенко с 2023 года играл за московское «Динамо», а до этого выступал в КХЛ за «Локомотив». По итогам текущего сезона, включая матчи плей-офф, на его счету — 14 баллов (7 голов и 7 передач) в 70 играх.

Ранее «Авангард» также подписал контракт с рекордсменом КХЛ Джошуа Ливо из челябинского «Трактора». Он рассчитан на один год. Зарплата Ливо в омском клубе может достигать 120 млн рублей.