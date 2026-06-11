Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создатели «Макса» начали тестировать комментарии в каналах

Эту опцию обещают запустить в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Создатели российского мессенджера «Макс» приступили к тестированию комментариев в каналах. Теперь под постами можно заметить кнопки перехода в соответствующие секции.

В разделе комментариев у пользователей появилась возможность писать друг другу сообщения. Кроме того, не переходя в раздел, можно увидеть, сколько комментариев написали другие люди.

В пресс-службе мессенджера ТАСС подтвердили, что запустили тестирование комментариев в каналах. По словам представителей VK, эта опция станет доступна для пользователей уже в ближайшее время. Точная дата запуска комментариев в мессенджере пока не называется.

«Макс» — цифровая платформа от VK, в которую встроены мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов, ИИ-помощник. Она позволяет совершать аудио- и видеозвонки, бесплатно делиться файлами, создавать групповые чаты, отправлять голосовые сообщения.

С момента запуска российского мессенджера его аудитория превысила 120 миллионов зарегистрированных пользователей. Из них более 5 миллионов — это зарубежные аккаунты. Ежедневная аудитория «Макса» достигает 70−85 миллиона человек.