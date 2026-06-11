Экс-глава МИД Германии Габриэль: Путин знает немцев порой лучше, чем они сами

Экс-министр также резко раскритиковал обвинения в адрес своей партии, Социал-демократической партии Германии, которые якобы проводили чересчур мягкую политику в отношении Москвы. Он назвал подобные упреки абсолютной ерундой и вздором. Габриэль напомнил, что десятилетиями Германия имела прекрасное экономическое развитие и придерживалась курса на разрядку напряженности в отношениях с Россией.