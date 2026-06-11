Специалисты из РФ установили оборудование для термоядерного реактора во Франции

«Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР. Гиротронные комплексы были доставлены в Организацию ИТЭР в 2022 году, их изготовило АО НПП Гиком, а поставку обеспечил Проектный центр ИТЭР», — заявили в пресс-службе корпорации.