Александр Шуваев: «Белгородцы стойко защищают свою Родину»

«Основа — это, наверное, “Прошкола”, которая будет открыта уже к учебному году. Побеседовали с председателем Центрального Черноземного банка, который финансирует это направление, пообещали все это сделать в короткие сроки. И в 2029 году тоже будет сдана еще одна наша “Прошкола”», — заявил Александр Шуваев.