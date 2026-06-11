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Александр Шуваев: «Белгородцы стойко защищают свою Родину»

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью ГТРК «Белгород» рассказал, что уже успел посетить несколько муниципальных округов. Глава региона признался, что в ходе визитов отметил для себя главное — мужество и стойкость людей. По словам врио губернатора, «это — в генах».

Источник: Коммерсантъ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью ГТРК «Белгород» рассказал, что уже успел посетить несколько муниципальных округов. Глава региона признался, что в ходе визитов отметил для себя главное — мужество и стойкость людей. По словам врио губернатора, «это — в генах».

Господин Шуваев в ходе интервью также подчеркнул, что большое внимание уделяет вопросам социальной сферы — образования и здравоохранения.

«Основа — это, наверное, “Прошкола”, которая будет открыта уже к учебному году. Побеседовали с председателем Центрального Черноземного банка, который финансирует это направление, пообещали все это сделать в короткие сроки. И в 2029 году тоже будет сдана еще одна наша “Прошкола”», — заявил Александр Шуваев.

По словам главы региона, он также успел побывать в нескольких детских садах, где идет целенаправленная подготовка детей к профессиональному развитию в сфере АПК. Кадровая политика в отрасли, как отметил господин Шуваев, выстраивается уже от детсада через классы средних образовательных учреждений.

Врио главы региона также назвал главную задачу региональных властей — «поддержку людей в непростых условиях. И не просто формальные ответы, а конкретные решения и сроки их выполнения».

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко Александр Шуваев, среди прочего, поднял вопрос об обеспечении льготными лекарствами.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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