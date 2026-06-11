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В Новокузнецке прошел международный горнопромышленный форум

Для гостей организовали специализированные выставки, участниками которых стали 535 компаний из России и других стран.

Источник: Национальные проекты России

Международный горнопромышленный форум прошел в Новокузнецке, сообщили в Министерстве экономического развития Кузбасса. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа форума включала 43 крупных события, в том числе круглые столы. Также работали специализированные выставки «Уголь России и Майнинг», «Недра России», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «ПромТехЭкспо». Их участниками стали 535 компаний из России, Республики Беларусь, Китая, Казахстана, Турции, Индии и Австралии. Кузбасс представили 119 компаний.

«Здесь свои разработки представляют предприятия, ориентированные на угольную отрасль. Особое внимание приковано к развитию углехимии — перспективному направлению, в потенциал которого верят участники рынка. Кузбасс уже реализует проекты по внедрению новых способов глубокой переработки сырья», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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