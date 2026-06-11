В Онеге Архангельской области благоустроят сквер

Благоустройство сквера «Хохлинка» на проспекте Ленина и улице Володарского началось в городе Онега Архангельской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
На объекте подрядчик уже приступил к подготовительным работам. На территории обустроят тротуары и пешеходные дорожки, сделают освещение, установят камеры видеонаблюдения и проведут озеленение. Также в сквере установят качели и два игровых комплекса для детей.
Напомним, сейчас в рамках всероссийского голосования жители Онеги выбирают территорию для благоустройства в 2027 году. Из 11 пространств на текущий момент поддержку получает парк культуры и отдыха между улицами Суворова и Правды. Принять участие в отборе можно до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.