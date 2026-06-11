В Онеге Архангельской области благоустроят сквер

Напомним, сейчас в рамках всероссийского голосования жители Онеги выбирают территорию для благоустройства в 2027 году. Из 11 пространств на текущий момент поддержку получает парк культуры и отдыха между улицами Суворова и Правды. Принять участие в отборе можно до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.