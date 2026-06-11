Александр Коротков покидает «Ротор» и переходит в «Урал»

Коротков зарекомендовал себя как надёжный игрок оборонительной линии: его сильная сторона — стабильность, грамотная игра на втором этаже, умение читать эпизоды и своевременно подстраховывать партнёров. Четыре результативные передачи — показатель того, что футболист не замыкался исключительно на чисто защитных функциях, а старался быть полезным и в построении атак.