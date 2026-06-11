Не попавший на ЧМ лучший арбитр Африки будет судить Суперкубок УЕФА

8 июня рефери отказали во въезде в США без объяснения причин, хотя он планировал въехать в страну по дипломатическому паспорту. Причины отказа названы не были. В Белом доме заявили, что не могут разглашать «компрометирующую информацию» в отношении Артана, добытую ICE. Ранее не было случаев, чтобы рефери первенства мира не пустили в страну его проведения.