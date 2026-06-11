Более 4 тыс. жителей Краснодарского края подтвердили свои ИТ-навыки

ИТ-навыки подтвердили уже более 4 тыс. жителей Краснодарского края, сообщили в региональном департаменте информатизации и связи. Тестирование было запущено в прошлом году на «Госуслугах» в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«По количеству прохождений тестирования Кубань заняла 4 место в рейтинге регионов. Сервис помогает соискателям подтвердить компетенции, а работодателям — правильнее оценить уровень подготовки будущего работника. Тестирование особенно полезно студентам и начинающим специалистам, потому что помогает понять вектор развития и подготовиться к собеседованию», — отметил руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.
Тестирование позволяет проверить себя более чем в 20 различных направлениях — от знания языков программирования до администрирования Linux-систем. Около 60% участников проходили тестирование по базовому уровню владения ИТ-компетенцией. Среди получивших документы о подтверждении квалификации 63% составляют ИТ-специалисты, 19% — представители других профессий и 18% — студенты. Всего сервисом воспользовались 150 тыс. россиян.
Наиболее популярными теоретическими направлениями стали Linux, API, HTML, Docker и JavaScript. Среди практических компетенций лидерами оказались SQL, Python, C#, Java и PHP. Успешно пройденное тестирование отображается в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.