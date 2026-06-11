В Ростове во время пожара в частном доме погиб 59-летний мужчина

В Донской столице во время пожара погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ростовской области.
Трагедия произошла 11 июня в частном доме на улице Рахманинова. Возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировали 16 спасателей с помощью семи единиц техники. Во время тушения пожара они обнаружили тело погибшего.
— Дознаватель ведомства рассматривает несколько причин случившегося, одна из которых — неосторожность при курении, — говорится в сообщении.
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