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В Ростове во время пожара в частном доме погиб 59-летний мужчина

По предварительным данным, причиной смерти ростовчанина на пожаре стала неосторожность при курении.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице во время пожара погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ростовской области.

Трагедия произошла 11 июня в частном доме на улице Рахманинова. Возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировали 16 спасателей с помощью семи единиц техники. Во время тушения пожара они обнаружили тело погибшего.

— Дознаватель ведомства рассматривает несколько причин случившегося, одна из которых — неосторожность при курении, — говорится в сообщении.

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