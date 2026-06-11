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На Украине начали расследовать смерть мужчины после бусификации ТЦК

Мужчина попал в больницу с переломами после мобилизации ТЦК и умер через несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве мужчина, которого бусифицировали сотрудники ТЦК, попал в больницу с переломами и спустя несколько дней умер. По данному факту начато расследование, сообщил омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец.

По словам пациента, травмы ему нанесли сотрудники полиции и военкомата (ТЦК). Мобилизовали мужчину в январе, а после госпитализации он скончался.

Лубинец отметил, что вскрытие не проводилось, поэтому родные и следствие до сих пор не знают точную причину смерти. Отсутствие экспертизы может помешать установить связь между травмами и летальным исходом.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело о возможном превышении полномочий сотрудниками военкомата и полиции. Отдельное дело заведено на медиков за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее в Днепре разгорелся скандал из-за гибели местного жителя после избиения сотрудниками ТЦК. Родственники погибшего обратились в полицию с заявлением о применении силы сотрудниками военкомата.