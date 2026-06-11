Главные новости за 11 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Тамбов

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о планах привлечь в свободную экономическую зону в 2026 году десять новых инвесторов с проектами на 5 млрд руб. Власти также обсуждают с федеральными министерствами расширение СЭЗ на всю территорию региона — это может привлечь до 120 инвесторов с вложениями в 450 млрд руб. и увеличить доходы областного бюджета до 2 трлн руб.