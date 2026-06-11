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Движение по Волжской набережной в Нижнем Новгороде частично перекроют 13 июня

Ограничения вызваны проведением праздничных мероприятий.

Источник: Время

В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, 13 июня 2026 года в Нижнем Новгороде будет временно ограничено движение транспорта.

С 14:00 до 23:59 ограничения коснутся участка Волжской набережной на отрезке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской. Также нельзя будет проехать по улице Совнаркомовской на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской и по улице Бетанкура — как со стороны Мещерского бульвара, так и от самой набережной до пересечения с улицей Самаркандской в направлении к воде.

Дополнительно, с 08:00 до 14:00 будет закрыта для движения автомобильная парковка напротив стадиона на Волжской набережной.

Власти настоятельно просят водителей заранее переставить автомобили за пределы указанных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о местонахождении эвакуированного автомобиля можно получить по телефону справочной службы: 417−17−07.

Автомобилистам рекомендуется заблаговременно ознакомиться со схемой объезда, быть предельно внимательными и строго следовать указаниям временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Казанской набережной в Нижнем Новгороде ограничат с 15 июня.