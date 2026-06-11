Движение по Волжской набережной в Нижнем Новгороде частично перекроют 13 июня

С 14:00 до 23:59 ограничения коснутся участка Волжской набережной на отрезке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской. Также нельзя будет проехать по улице Совнаркомовской на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской и по улице Бетанкура — как со стороны Мещерского бульвара, так и от самой набережной до пересечения с улицей Самаркандской в направлении к воде.