В селе Дубовом в Еврейской автономной области благоустроят «Сквер Памяти»

Сейчас на территории общественного пространства уже выполнена часть работ: установлено ограждение, уложена брусчатка, размещены скамейки и урны. Следующим этапом станет подключение системы освещения. Кроме того, для безопасности жителей в сквере планируют установить камеры видеонаблюдения. Там появится скульптурная композиция «Защитникам Отечества». Под ее установку уже подготовили фундамент.