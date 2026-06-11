В селе Дубовом в Еврейской автономной области благоустроят «Сквер Памяти»

«Сквер Памяти» благоустроят в селе Дубовом Еврейской автономной области, сообщили в администрации Биробиджанского муниципального района. Работы ведутся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас на территории общественного пространства уже выполнена часть работ: установлено ограждение, уложена брусчатка, размещены скамейки и урны. Следующим этапом станет подключение системы освещения. Кроме того, для безопасности жителей в сквере планируют установить камеры видеонаблюдения. Там появится скульптурная композиция «Защитникам Отечества». Под ее установку уже подготовили фундамент.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.