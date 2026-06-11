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Областная прокуратура раздумывает по поводу обжалования приговора по делу ФКР

Накануне суд назначил Олегу Туркину и его подчиненным штрафы в размере от 170 тыс. до 350 тыс. рублей.

Вопрос обжалования приговора бывшему руководителю Фонда капитального ремонта и его подчиненным, признанными судом виновными в растрате, пока находится в стадии рассмотрения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в 2020—2024 гг. бывший руководитель фонда капитального ремонта Олег Туркин и его подчиненные растратили денежные средства фонда на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов. Суд с учетом положений ст. 64 УК РФ назначил подсудимым наказание ниже предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере от 170 тыс. до 350 тыс. рублей», — напомнили в надзорном ведомстве.

«После изучения приговора прокуратурой области будет решен вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке», — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, накануне стало известно, что Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор по делу о растрате средств регионального Фонда капитального ремонта. Экс-директор фонда Олег Туркин признан виновным в присвоении более 9 млн рублей и приговорён к штрафу 330 тысяч рублей. Его заместитель Сергей Сызин получил штраф 280 тысяч, остальные фигуранты дела также получили наказания в виде штрафов.

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