Областная прокуратура раздумывает по поводу обжалования приговора по делу ФКР

Вопрос обжалования приговора бывшему руководителю Фонда капитального ремонта и его подчиненным, признанными судом виновными в растрате, пока находится в стадии рассмотрения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«В суде установлено, что в 2020—2024 гг. бывший руководитель фонда капитального ремонта Олег Туркин и его подчиненные растратили денежные средства фонда на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов. Суд с учетом положений ст. 64 УК РФ назначил подсудимым наказание ниже предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере от 170 тыс. до 350 тыс. рублей», — напомнили в надзорном ведомстве.
«После изучения приговора прокуратурой области будет решен вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке», — подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, накануне стало известно, что Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор по делу о растрате средств регионального Фонда капитального ремонта. Экс-директор фонда Олег Туркин признан виновным в присвоении более 9 млн рублей и приговорён к штрафу 330 тысяч рублей. Его заместитель Сергей Сызин получил штраф 280 тысяч, остальные фигуранты дела также получили наказания в виде штрафов.