Областная прокуратура раздумывает по поводу обжалования приговора по делу ФКР

«В суде установлено, что в 2020—2024 гг. бывший руководитель фонда капитального ремонта Олег Туркин и его подчиненные растратили денежные средства фонда на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов. Суд с учетом положений ст. 64 УК РФ назначил подсудимым наказание ниже предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере от 170 тыс. до 350 тыс. рублей», — напомнили в надзорном ведомстве.