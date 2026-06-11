Сбежавший в США журналист Кучер* сделал ДНК-тест и удивился результату

Тест ДНК стал подарком от супруги на один из дней рождения. Журналист поделился, в ходе теста у него обнаружилось четыре процента еврейской крови. Примечательно в этой истории то, что сам он на протяжении всей жизни полагал себя наследником кубанских казаков и польской шляхты — а это, по его собственной характеристике, весьма своеобразная компания антисемитов.