В башкирском селе Мурсалимкино благоустроят парковую зону

Новую парковую зону обустроят в микрорайоне Калмакулово села Мурсалимкино Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Салаватского района.
На территории уже приступили к укладке тротуарной плитки, установке скамеек и урн, а также монтажу современного освещения. Кроме того, через дорогу обустроят детскую и спортивную площадки с мягким резиновым покрытием и игровыми комплексами.
«В 2025 году наше село Мурсалимкино участвовало в голосовании и одержало победу. И в этом году здесь начались активные работы по устройству парковой зоны и современных площадок», — отметила глава сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет Наталья Пепеляева.
Реализация проекта позволит создать новое место отдыха для местных жителей разных возрастов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.