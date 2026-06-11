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Москвичи рассказали, верят ли они в подсказки Вселенной

ВЗГЛЯД: часть москвичей верят в интуицию и подсказки Вселенной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Одни москвичи верят в подсказки Вселенной, другие считают знаки судьбы совпадениями, рассказали опрошенные горожане.

«Лично у меня плохая интуиция, но я верю, что Вселенная всегда подсказывает, что и как сделать, как себя повести», — сказала одна из москвичек газете ВЗГЛЯД.

Другие участники опроса верят в работу подсознания и дежавю, а кто-то уверен, что все это просто совпадения, и поэтому не слушают интуицию, даже когда она «громко кричит», отметили опрошенные. Некоторые заявили, что у интуиции и знаков судьбы нет доказательной базы, и в жизни они руководствуются математическими или физическими категориями.