Москвичи рассказали, верят ли они в подсказки Вселенной

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Одни москвичи верят в подсказки Вселенной, другие считают знаки судьбы совпадениями, рассказали опрошенные горожане.
«Лично у меня плохая интуиция, но я верю, что Вселенная всегда подсказывает, что и как сделать, как себя повести», — сказала одна из москвичек газете ВЗГЛЯД.
Другие участники опроса верят в работу подсознания и дежавю, а кто-то уверен, что все это просто совпадения, и поэтому не слушают интуицию, даже когда она «громко кричит», отметили опрошенные. Некоторые заявили, что у интуиции и знаков судьбы нет доказательной базы, и в жизни они руководствуются математическими или физическими категориями.