Боксёр из Сибири сорвал куш в 1 млн рублей, положившись на интуицию

Ранее жительница Нефтеюганска Насиба Арипова, воспитывающая троих детей, неожиданно разбогатела на семь миллионов рублей. Деньги пришли к ней через лотерею, причём участвовать в розыгрышах женщина начала всего за десять дней до этого. Поставить приложение на телефон ей посоветовал родственник, который сам давно увлекается подобными играми. И уже в 343231-м тираже молодая мать сорвала суперприз.