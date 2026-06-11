В детском саду села Бамут в Чечне прошла экологическая акция

Экологическая акция «Экокормушки» прошла в детском саду «Светлячок» села Бамут Чеченской Республики, сообщили в администрации Серноводского муниципального района. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Участниками мероприятия стали воспитанники детского сада и педагоги. Сначала ребятам рассказали о важности раздельного сбора отходов и повторного использования материалов. На примере пластиковых бутылок дети узнали, что привычные предметы после использования могут получить «вторую жизнь» и стать полезными для природы.
Затем дошкольники вместе с воспитателями изготовили из использованных пластиковых бутылок кормушки для птиц. Их разместили на территории детского сада.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.