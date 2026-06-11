Укрепление межнационального единства обсудили на форуме «Вместе мы — Россия»

«Совместно ежегодно утверждается комплексный план по работе в направлении межконфессиональных отношений, — отметил Артур Штоян. — Ежегодно проводится более 150 мероприятий — культурно- просветительских, образовательных, по адаптации иностранных граждан на территории города. В их числе медиаплощадка “Дружный Нижний”, и межнациональный фестиваль, который традиционно проводится на День города, где мы объединяем все народы, проживающие на территории нашей страны, и другие мероприятия. Основная цель и задача нашей работы- укрепление межнационального и межкофессионального согласия».