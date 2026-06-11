Укрепление межнационального единства обсудили на форуме «Вместе мы — Россия»

Разные народы могут жить вместе в добром согласии, укрепляя единство страны. Об этом рассказали участники форума «Вместе мы — Россия», который прошел в Нижнем Новгороде под эгидой Года единства народов России и приурочен к празднованию Дня России.
По словам заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Владимира Анисимова, на территории Нижнего Новгорода сегодня проживает 118 национальностей. Это много по сравнению с другими городами-многомиллионниками.
«Мы живет вместе, вместе помогаем фронту, — подчеркнул он. — Сегодня в зону специальной военной операции отправляются люди всех национальностей. В нашем городе проводится множество межнациональных мероприятий, мы поддерживаем все наши конфессии. Нижний Новгород — прекрасный пример того, как в одном городе могут жить и добрососедствовать люди самых разных национальностей».
Как рассказал председатель регионального отделением общественной государственной организации «Ассамблея народов России» Роман Голубин, на форум приехали гости из Кировской области и Пермского края, Республики Мордовия, Самарской области и других уголков страны, чтобы обменяться практиками в направлении реализации национальной политики.
«Эта работа охватывает большие социальные группы — студентов и преподавателей, муниципальных и государственных служащих, представителей институтов гражданского общества, — отметил Роман Голубин. — Нижегородской области тоже есть о чем рассказать: это помощь жителям новых регионов, бойцам на передовой, работа со школьниками из Донецкой области, которые получили паспорта и стали гражданами России. Это поддержка культурных практик, национальных культурных автономий, которые являются членами наших общественных организаций. Самое главное — найти общие точки соприкосновения для формирование гражданской идентичности».
Университет Лобачевского не случайно был выбран площадкой для проведения форуму. Здесь учится порядка 28 тысяч студентов, в том числе 2 200 человек из иностранных государств.
«Ребята все дружат, создают совместные проекты, мы работаем над продвижением общих ценностей, а самое главное, любят Россию. Сила России — в ее единстве, и это единство мы как университет всегда поддерживаем и будем поддерживать», — отметил ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.
В Нижнем Новгороде ведется большая работа по укреплению межнациональных отношений. Действует межконфессиональный консультативный совет, в который входят представили религиозных организаций города во главе с главой города Юрием Шалабаевым. Создан координационный совет по межнациональным отношениям, в который входят представители разных национально- культурных организаций. Об этом рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Нижнего Новгорода Артур Штоян.
«Совместно ежегодно утверждается комплексный план по работе в направлении межконфессиональных отношений, — отметил Артур Штоян. — Ежегодно проводится более 150 мероприятий — культурно- просветительских, образовательных, по адаптации иностранных граждан на территории города. В их числе медиаплощадка “Дружный Нижний”, и межнациональный фестиваль, который традиционно проводится на День города, где мы объединяем все народы, проживающие на территории нашей страны, и другие мероприятия. Основная цель и задача нашей работы- укрепление межнационального и межкофессионального согласия».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижнем Новгороде прошёл межрегиональный форум «Вместе мы — Россия».