Врач рассказала о последствиях переедания в жару

«Переваривание большого количества еды требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. В жару такая нагрузка переносится тяжелее, поэтому после переедания летом люди чаще сталкиваются с тяжестью и вздутием. Чем больше съедено, тем активнее организм производит дополнительное тепло, что повышает риск теплового удара», — сказала Мельникова в интервью «Ленте.ру».