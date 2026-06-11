Врач рассказала о последствиях переедания в жару

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Переедание в жару может привести к тяжести в животе и повысить риск теплового удара, сообщила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова.
«Переваривание большого количества еды требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. В жару такая нагрузка переносится тяжелее, поэтому после переедания летом люди чаще сталкиваются с тяжестью и вздутием. Чем больше съедено, тем активнее организм производит дополнительное тепло, что повышает риск теплового удара», — сказала Мельникова в интервью «Ленте.ру».
По словам врача, жара повышает риск потери жидкости, а переедание усугубляет эту проблему, особенно если человек ест жирную и тяжелую пищу. Невоздержанность в еде также может привести к сонливости и дискомфорту в желудке, добавила Мельникова.