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Врач рассказала о последствиях переедания в жару

Гастроэнтеролог Мельникова: переедание в жару повышает риск теплового удара.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Переедание в жару может привести к тяжести в животе и повысить риск теплового удара, сообщила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова.

«Переваривание большого количества еды требует активной работы желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. В жару такая нагрузка переносится тяжелее, поэтому после переедания летом люди чаще сталкиваются с тяжестью и вздутием. Чем больше съедено, тем активнее организм производит дополнительное тепло, что повышает риск теплового удара», — сказала Мельникова в интервью «Ленте.ру».

По словам врача, жара повышает риск потери жидкости, а переедание усугубляет эту проблему, особенно если человек ест жирную и тяжелую пищу. Невоздержанность в еде также может привести к сонливости и дискомфорту в желудке, добавила Мельникова.