Продюсеру Линды предъявили обвинение в мошенничестве

Продюсеру певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову предъявили обвинение по делу о мошенничестве с авторскими правами на композиции Максима Фадеева, сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
«Директору певицы Линды предъявлено обвинение в крупном мошенничестве», — сказал собеседник телеканала.
Тверской районный суд Москвы 14 мая отправил Кувшинова под домашний арест. В пресс-службе суда РБК уточнили, что мера пресечения будет действовать до 20 июня. Защита Кувшинова ранее ходатайствовала об избрании ему запрета определенных действий.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Материальный ущерб оценивается более чем в 1 млн руб.
Двумя днями ранее, 12 мая, Кувшинова, певицу Линду и главу ООО «Профит» Дарью Шамову вызвали на допрос. По данным ТАСС, поводом послужил конфликт Линды с ее бывшим продюсером Фадеевым из-за прав на песни «Ворона», «Песни тибетских лам» и ряд других композиций.
По версии журналистки Ксении Собчак, певица совместно с Шамовой предположительно подделала документы и переоформила на себя права на треки Фадеева. Источник РЕН ТВ связывал следственные действия с уголовным делом в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, находящегося в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.
Линда проходит по делу в статусе свидетеля и отрицает свою причастность к произошедшему. Кувшинов также отверг обвинения и назвал претензии Фадеева в подделке подписей несостоятельными.
Фадеев, в свою очередь, выразил сожаление о сложившейся ситуации и пояснил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке через представителей певицы, однако это не принесло результата. По его словам, речь идет исключительно о защите его авторских и смежных прав.
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