Продюсеру Линды предъявили обвинение в мошенничестве

Фадеев, в свою очередь, выразил сожаление о сложившейся ситуации и пояснил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке через представителей певицы, однако это не принесло результата. По его словам, речь идет исключительно о защите его авторских и смежных прав.