Раскрыт неожиданный виновник сухости глаз летом: он есть почти в каждом офисе

Летом многие замечают неприятное жжение в глазах, ощущение «песка» и кратковременное затуманивание зрения и часто списывают это на усталость или жару. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что на самом деле такие симптомы нередко связаны с тем, как мы используем кондиционеры. Об этом пишет «Газета.Ru».