В Томской области прошла профильная смена юных инспекторов движения

«Участники профильной смены ЮИД научатся работать с мобильным комплексом “Лаборатория безопасности”, посетят отделы Госавтоинспекции и выйдут на патрулирование с сотрудниками ДПС. И, конечно же, они просто отлично проведут время в кругу единомышленников. Желаем всем ребятам успешных тренировок и незабываемых моментов», — отметил координатор регионального центра воспитания, председатель областного отделения ЮИД Павел Медников.