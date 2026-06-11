В Томской области прошла профильная смена юных инспекторов движения

Профильная смена юных инспекторов движения (ЮИД) проводилась с 2 по 11 июня в Томской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Участниками стали юные инспекторы движения из 15 муниципалитетов региона. Они усовершенствовали свои знания в области пропаганды правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В программу вошли разнообразные тренировочные мероприятия и мастер-классы от сотрудников ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Региональный центр воспитания», Госавтоинспекции и других ведомств и организаций.
«Участники профильной смены ЮИД научатся работать с мобильным комплексом “Лаборатория безопасности”, посетят отделы Госавтоинспекции и выйдут на патрулирование с сотрудниками ДПС. И, конечно же, они просто отлично проведут время в кругу единомышленников. Желаем всем ребятам успешных тренировок и незабываемых моментов», — отметил координатор регионального центра воспитания, председатель областного отделения ЮИД Павел Медников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.