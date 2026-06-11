В Псковской области отремонтируют мост через реку Гдовку

Мост через реку Гдовку отремонтируют в Псковской области, сообщили в правительстве региона. Работы организовали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Сейчас специалисты обустраивают временный мост на 117 км автомобильной дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Он необходим для того, чтобы сохранить транспортное сообщение на период капитального ремонта основного сооружения. Протяженность временного моста составит 30 пог. м.
После завершения этого этапа начнется ремонт основного моста. Специалисты уложат новое дорожное покрытие на подходах, организуют водоотвод с проезжей части. Также на мосту установят новые барьерные и перильные ограждения. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2026 года.
Отмечается, что дорога, на которой находится мост, входит в опорную дорожную сеть региона и связывает Псковскую и Ленинградскую области. По ней ежедневно движется пассажирский и грузовой транспорт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.