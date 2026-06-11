В Кузбассе прошел этап чемпионата по компьютерному многоборью

Региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошел в Кузбассе, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья».
В региональном этапе приняли участие 65 кузбассовцев старшего возраста, а также три ветерана боевых действий, выступившие в номинации «Защитник Отечества». Участники прошли тестирование по цифровой безопасности, выполнили задания на смартфоне и подготовили творческие работы на тему «Россия — наш общий дом» с использованием интернет-ресурсов.
Победителем регионального этапа стала жительница Прокопьевского городского округа Елена Александровна Лукашова. Теперь она представит Кузбасс в финале XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в дистанционном формате в Рязани.
В финал также прошел самый старший участник команды от Кузбасса — 90-летний Юрий Лукин. Он уверенно пользуется смартфоном и успешно справился с заданиями по цифровой грамотности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.